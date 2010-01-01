الري: مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة تؤجل مناقشة القضايا الخلافية بشأن سد النهضة

عقد فريق المراقبين من الاتحاد الإفريقي والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية اجتماعا مع الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة، اليوم الأربعاء، جرى خلاله استعراض رؤية مصر بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصه عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة الى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد.

وأضاف بيان لوزراة الموارد المائية والري، مساء اليوم: "وكذلك قواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، الإتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، آلية فض النزاعات، والتى رفضت اثيوبيا تضمينها في الإتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن".

وتابع: "وفي ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فإن ذلك يقلل من فرص التوصل إلى إتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر".

وأشار البيان إلى أن فريق المراقبين طرح بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث ردت اللجان الفنية والقانونية عليها وتوضيحها.

وأكد الجانب المصري للمراقبين أن مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشة القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة، كما أن مصر قد قدمت العديد من البدائل التي تم رفضها من قبل اثيوبيا.

وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض غدا الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٠ تمهيدا لتقديم التقرير النهائى للإتحاد الافريقى.