قاض يأمر حكومة البرازيل بحماية السكان الأصليين من فيروس كورونا

أمر قاض في المحكمة العليا البرازيلية، اليوم الأربعاء، الحكومة بتبني سلسلة من الإجراءات لحماية جماعات السكان الأصليين المصابين بفيروس كورونا المستجد من مزيد من الإصابات، بعدما رفض الرئيس جاير بولسونارو تخصيص حزمة مساعدات للسكان الأصليين والبرازيليين من أصل إفريقي.

وذكر موقع "جي 1" الإخباري أن الإجراءات التي أمر بها القاضي لويس روبرتو باروسو تشمل تشكيل لجنة أزمة وخطة صحية وضمانات تمكن السكان الأصليين من الوصول إلى نظام الصحة العامة.

وأشار ممثلو السكان الأصليين إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص من بين السكان الأصليين، أصيبوا بالفعل بمرض كوفيد- 19، محذرين من أن معدل وفياتهم جراء الفيروس يصل إلى حوالي 10 % بما يبلغ ضعف معدله لدى بقية السكان.

وأصدر باروسو الأمر بعد أن اعترض بولسونارو على قانون كان من شأنه مساعدة السكان الأصليين والبرازيليين من أصل إفريقي في الحصول على مياه الشرب والمطهرات والرعاية الطبية خلال الجائحة.

ودفعت الحكومة بأن القانون سيشكل نفقات إلزامية دون إظهار تأثيره على الميزانية والشؤون المالية، وهو أمر غير دستوري.

وكان اعتراض بولسونارو على القانون هو أول إجراء رسمي له بعد أن تم تشخيص إصابته شخصيا بكوفيد- 19 أمس الثلاثاء.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 67ر1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ساو باولو بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس وصلت إلى 66 ألفا و741 حالة، بينما تعافى 11ر1 مليون من المصابين حتى الآن .