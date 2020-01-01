كوكا يقود أولمبياكوس لفوز كبير على أريس في الدوري اليوناني

قاد أحمد حسن كوكا، لاعب أولمبياكوس اليوناني، فريقه لفوز جديد في دوري السوبر اليوناني، على حساب أريس سالونيكا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري اليوناني.

افتتح أولمباكوس التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق جيورجيوس ماسوراس، وسجل كوكا الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما استغل خطئًا من مدافع أرياس، وعاد ماسوراس لتوقيع الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 49، بينما وأضاف كوكا الهدف الثاني له خلال المباراة بتسجيل رابع الأهداف لصالح أولمبياكوس من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

بينما سجل جيانيس فيتفاتزيديس هدف أريس سالونيكا الأول في الدقيقة 56، قبل أن يسجل بيرتوس بجالينايس الهدف الثاني في الدقيقة 87.

بهذا الفوز رفع أولمبياكوس رصيده للنقطة 85 في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد أريس عند النقطة 38 في المركز الخامس.

جدير بالذكر أن أولمبياكوس تمكن من حسم الدوري قبل 6 جولات من نهاية البطولة.

وأحرز كوكا بذلك هدفه الرابع في المباريات الثلاث الأخيرة مع أولمبياكوس، بينما بلغ مجمل أهدافه منذ الانضمام للفريق في يناير الماضي 8 أهداف.