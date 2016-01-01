مالطا تستقبل 51 مهاجرا انتشلتهم سفينة شحن محملة بالماشية

استقبلت مالطا 51 مهاجرا، قضوا عدة أيام في البحر، في ظروف سيئة بعد أن انتشلتهم سفينة شحن، كانت محملة بالماشية.

وكان قد تم نقل المهاجرين إلى الشاطئ بواسطة سفينة تابعة للقوات المسلحة لمالطا، بعد نقلهم من سفينة الشحن اللبنانية"إم.في.تاليا 52" ، التي كانت أنقذتهم أمس الأول الجمعة.

وفور وصول هؤلاء الأشخاص للشاطئ، تم نقلهم إلى مركز استقبال المهاجرين.

وانتشلت السفينة "تاليا 52" وهي حاملة مواشي المهاجرين ثم قضت عدة أيام في دعوة مالطا أو إيطاليا لاستقبالهم.

وكانت إيطاليا ومالطا ترفضان مؤخرا استقبال المهاجرين، الذين تم إنقاذهم في البحر، حيث تم تعليق اتفاقيات تقاسم الأعباء، التي تسمح لهم بإعادة توطينهم لدول أوروبية أخرى.