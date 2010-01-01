إيران تتعهد بتعزيز الروابط العسكرية مع سوريا

قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستساعد سورية في تعزيز أنظمتها للدفاع الجوي.



يذكر أن إيران هي الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد. وتقاتل القوات الخاصة في الحرس الثوري والميليشيات المدعومة من إيران إلى جانب قوات الأسد ضد المعارضة المسلحة في سورية منذ عام 2011.



والتقى الجنرال محمد باقري اليوم الأربعاء في دمشق وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب.



ونقلت وسائل الإعلام السورية عن باقري قوله: "سنعزز أنظمة الدفاع الجوي السورية في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين".



وأعرب عن تصميمه على تعزيز الروابط مع سورية ضد ما وصفه "بالضغوط الأمريكية غير المرغوب فيها من قبل شعوب المنطقة".



ومن ناحيته، قال وزير الدفاع السوري إن الولايات المتحدة فشلت في "إخضاع" سوريا وإيران.



وأضاف أيوب أن العلاقات بين طهران ودمشق "إستراتيجية ولا يمكن تخريبها".



وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن باقري وأيوب وقعا اتفاقا لتعزيز التعاون العسكري والأمني ​​بين البلدين.