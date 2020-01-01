مسئول أوروبي يؤكد ضرورة التوصل لحل دائم وشامل في ليبيا

رأى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن عملية ضبط أزمة تدفق المهاجرين إلى مالطا تبدأ بمعالجة الأزمة في ليبيا، مؤكدا ضرورة الوصول إلى حل دائم وشامل في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة وفي إطار عملية برلين.

وأوضح بوريل - حسبما ذكرت بوابة افريقيا الاخبارية-اليوم الاربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الاستمرار في العمل من أجل دعم ليبيا ورفع قدرات خفر السواحل في هذا البلد لضبط حدوده، قائلا "إن طواقم عملية إيريني الأوروبية ستواصل هذه المهمة، حيث يجب أن يتمكن الليبيون من تنفيذ عمليات انقاذ في مياههم الإقليمية".