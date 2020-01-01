رئيس الوزراء اليمني يتسلم رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي

تسلم رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تتعلق بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، السفير المصري لدى اليمن احمد فاروق، الذي سلمه الرسالة والمتضمنة دعوته لزيارة مصر في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية للتباحث والتشاور حول افضل السبل التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون المشترك، مجددا التأكيد على ما توليه مصر من بالغ الاهتمام بتطوير علاقات التعاون مع اليمن.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في رسالته، إلى أن اهتمام مصر باليمن لم يفتر يوما ولم تدخر جهدا في بذل كل ما تستطيع دعما لذلك، استنادا على إيمانها باليمن الموحد، كون تلك الصيغة الأسمى التي تتطلع مصر لرؤيتها واقعا يتكرس، ذاكرا أن ذلك مثل الرافد الرئيسي الذي استمدت منه مصر جوهر سياستها القائمة على دعم الحكومة اليمنية الشرعية.

من جانبه ...عبر الدكتور معين عبدالملك، عن تقديره الكبير لما تضمنته الرسالة من مشاعر اخوية صادقة تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية اليمنية المصرية، المستندة الى تراكم حضاري وتاريخي كبير، منوها بالمواقف العروبية الاصيلة لمصر تجاه الشعب اليمني عبر التاريخ واخرها وقفتها الشجاعة إلى جانب تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لإجهاض مخطط إيران التوسعي عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية، لتهديد أمن واستقرار الخليج والمنطقة العربية.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتطورات الأخيرة بما في ذلك الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، إضافة إلى الرؤى المتطابقة للبلدين إزاء عدد من القضايا الإقليمية وتنسيق المواقف المشتركة.

كما تم مناقشة التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، انطلاقا من المصلحة المتبادلة، لحماية هذا الممر التجاري