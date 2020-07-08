أمين التعاون الإسلامي يبحث مع وزير خارجية البحرين العلاقات الثنائية

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مع وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، العلاقة المتميزة بين الأمانة العامة ومملكة البحرين.

واستعرض العثيمين -في اتصال هاتفي مع الزياني وفق وكالة الانباء السعودية- جهود منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المختلفة في مواجهة (كورونا) على مستوى الدول الأعضاء، مشيداً بما بذلته الدول الأعضاء ومن ضمنها البحرين من جهود جبارة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها من هذه الجائحة والمحافظة على الاقتصاديات متماسكة رغم وطأة الجائحة على جميع المجالات تقريباً.

بدوره، نوه وزير الخارجية البحريني بما تبذله الأمانة العامة وأجهزتها من أعمال جليلة لخدمة التضامن الإسلامي والتنسيق بين الدول الأعضاء.

وتطرق الزياني إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتنظيم حج هذا العام، عاداً ذلك إجراءً مسؤولًا للمحافظة على أرواح المسلمين.