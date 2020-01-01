افتتاح ورشة للملابس الجاهزة وملعب لكرة القدم الخماسية بمياه سوهاج

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، يرافقه اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ورشة الملابس الجاهزة وملعب الكرة الخماسية للعاملين بالشركة.

وأوضح اللواء محمد البدرى أن ورشة الملابس تم إنشائها بهدف توفير زي موحد للعاملين بالشركة طبقاً للمواصفات السلامة والصحة المهنية، حيث تنتج الورشة زى لعمال الشبكات والمحطات والفنيين والكيميائيين والأمن والمحصلين والمهندسين والسائقيين ومسئولى السلامة والصحة المهنية، وتضم الورشة أحدث المعدات من ماكينات الخياطة والسرفلة ووحدات الطباعة والتشطيب لتوفير زي متميز للعاملين بالشركة.

وأشار إلى أنه من المقرر عرض منتجات الورشة من زى للمشتغلين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى على الشركات التى تعمل فى نفس المجال بالمحافظات الأخرى، وكذلك تصنيع عدد من الملابس الجاهزة من بنطلون وجاكت وقميص لبيعها للعاملين بالشركة بسعر التكلفة وطرحها بالسوق بأسعار مخفضة.

ولفت رئيس مياه سوهاج إلى أن ملعب الكرة الخماسية تم إنشائه على مساحة 640 مترا مربعا لممارسة رياضة كرة القدم للعاملين بالشركة ولتأهيل وإعداد فريق الشركة لكرة القدم لخوض المنافسات التي تنظمها المؤسسات الرياضية بمحافظة سوهاج في مجال كرة القدم.