مذكرات ابنة شقيق ترامب تصفه بـ«النرجسي والكاذب»

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وصفت ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقتطفات من كتاب مذكراتها نشرت أمس الثلاثاء، ترامب بأنه "نرجسي وكاذب" طبعت شخصيته بسلوك والده "المتسلط".

ورد البيت الأبيض فورا على الاتهامات، واصفا كتاب ماري ترامب تحت عنوان "أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟" على أنه "كتاب أكاذيب".

ومن المقرر أن تصدر مذكرات ماري ترامب في 14 يوليو وسط معركة قضائية لمنع نشرها بينما تصدّرت المبيعات منذ الآن على موقع "أمازون" قبل أقل من أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكتبت ماري (55 عاما) المتخصصة في علم النفس السريري أن ترامب اعتبر "الغش أسلوب حياة"، واتهمت الرئيس بـ"العجرفة والجهل المتعمد" منذ صغره.

وقالت ماري إنه دفع أموالا لشخص آخر للخضوع لامتحانات "سات"، ما ساعده على دخول كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. ولم توضح الصحيفة كيف علمت ماري بهذه التفاصيل.

ويشير الكتاب المؤلف من 240 صفحة إلى أن ترامب تأثر بشخصية والده "المعتل اجتماعيا" فريد ترامب الذي خلق بيئة مؤذية وصادمة بالنسبة لعائلته في المنزل كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فان ماري ترامب وصفت كيف أن جدها "المتسلط" كان "يهزأ" من والدها وكيف ان دونالد ترامب الذي يصغره بسبعة أعوام "تعلم كيفية الكذب لكي يبرز نفسه" بعدما شهد على الإذلال الذي تعرضه له شقيقه.

وكتبت ماري ترامب أيضا كما نقلت عنها شبكة "سي ان ان" أن دونالد ترامب "متبعا أسلوب جدي ومع عدم تحرك وصمت أشقائه وشقيقاته، دمّر والدي. ولا يمكنني أن أدعه يدمّر بلادي".

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض ساره ماثيوز في ردها على المذكرات إن "الاتهام المرتبط بسات السخيف كاذب تماما". كما اشارت إلي أن الرئيس "قال إن والده كان محبا ولم يكن أبدا قاسيا في تعامله معه كطفل".

وأضافت ماثيوز "قد تدعي ماري ترامب والشركة الناشرة لكتابها أنهما تعملان للمصلحة العامة، لكن هدف الكتاب بكل وضوح هو تحقيق مصالح مالية للمؤلفة".

ويعد الكتاب أول وصف غير مؤات بالنسبة للرئيس من قبل شخص من عائلته.

وحاول شقيق الرئيس الأصغر روبرت ترامب منع نشر الكتاب، مشيرا إلى أن ماري انتهكت اتفاقا بعدم الكشف عن أسرار عائلية تم التوقيع عليه سنة 2001 بعدما تمت تسوية مسائل عالقة بشأن عقار تابع لجدها.

وقرر قاض في نيويورك الأسبوع الماضي السماح لدار النشر "سايمن اند شوستر" طباعة الكتاب نظرا إلى أن الشركة "لم تكن طرفا في الاتفاق".

ويذكر أن ماري ابنه فريد ترامب جونيور، شقيق الرئيس الأكبر الذي توفي عام 1981 جرّاء مضاعفات مرتبطة بإدمانه الكحول.

والكتاب هو الأخير في سلسلة كتب احتوت معلومات مؤذية بحق ترامب، بعدما وصف مساعده السابق جون بولتون الرئيس بأنه فاسد وغير كفؤ وفي كتاب صدر الشهر الماضي واعتبره ترامب "محض خيال".