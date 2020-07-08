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السعودية وبريطانيا تبحثان تعزيز الصادرات العسكرية

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 10:54 ص

تلقى الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع البريطاني بن والاس جرى خلاله بحث الشراكة بين البلدين وخصوصا في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) صباح اليوم الأربعاء أن وزير الدفاع البريطاني عبر عن تقدير بلاده لدور المملكة في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها.

كما أكد، خلال الاتصال الذي جرى أمس، حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة.

وأعرب بن سلمان من جهته عن تقدير حكومة المملكة لنظيرتها البريطانية والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والذي يعد التعاون الدفاعي من نتائجها.

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