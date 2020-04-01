يونايتد أيرلاينز الأمريكية تحذر من احتمال شطب 36 ألف وظيفة

حذرت شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز من احتمال وصول عدد الوظائف التي ستشطبها إلى 36 ألف وظيفة، في ظل توقعات صناعة الطيران العالمية باستمرار ضعف الطلب على السفر الجوي في المستقبل المنظور.

وذكرت الشركة في بيان "الحقيقة هي أن يونايتد لا تستطيع ببساطة استمرار عدد موظفيها عند مستواه الراهن، بعد أول تشرين أكتوبر المقبل، في ظل ظروف تراجع فيها الطلب على السفر بشدة".

وأضافت الشركة أن عملية التسريح التي قد تشمل أكثر من ثلث العاملين لديها هي "الملاذ الأخير" في مواجهة الأزمة الحالية.

وبحسب الشركة فإن عدد الرحلات المنتظمة خلال يوليو الحالي سيكون أقل بنسبة 75 في المئة من العدد خلال الشهر نفسه من العام الماضي، على أن تتراجع هذه النسبة إلى 63 في المئة خلال أغسطس المقبل مع التحسن التدريجي لنشاط قطاع الطيران.

ومن بين عملية الشطب التي سيتم تنفيذها أول أكتوبر المقبل، سيكون قطاع الضيافة الجوية، الأشد تضررا حيث من المنتظر تسريح حوالي 1ر15 ألف فرد من هذا القطاع.

وذكرت يونايتد "نحن نمر بأشد اضطراب مالي في تاريخ الطيران التجاري".

يذكر أن صناعة الطيران العالمية تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد في حين تحاول أغلب الشركات التعافي من حالة الشلل الكامل التي أصابت حركة الطيران الداخلية والخارجية خلال آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين.

وذكرت يونايتد أنها حصلت على دعم من الحكومة الأمريكية بقيمة 5ر9 مليار دولار حتى تحافظ على بقائها.