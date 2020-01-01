 رئيس النواب البرازيلي: بيع البنوك الحكومية ليس على جدول أعمال الحكومة - بوابة الشروق
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رئيس النواب البرازيلي: بيع البنوك الحكومية ليس على جدول أعمال الحكومة

البرلمان البرازيلي
البرلمان البرازيلي
ريو دي جانيرو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 12:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 12:59 ص

قال رئيس مجلس النواب البرازيلي رودريجو مايا في مقابلة تم بثها على الهواء مباشرة مع المستثمرين، إن خصخصة البنوك الحكومية وشركة النفط بتروبراس ليست ضمن خطة الحكومة البرازيلية.

ونقلت الثلاثاء، وكالة بلومبرج للأنباء عن مايا قوله "ربما يكون هذا على جدول أعمال وزارة الاقتصاد، ولكن في رأي، لا أعتقد أنه على جدول أعمال السلطة التنفيذية".

وذكر مايا أيضا أنه لا يرى أن هناك خطة لتعجيل خصخصة خدمة البريد البرازيلية.

يذكر أن مجلس الشيوخ يعارض خصخصة شركة الكهرباء اليتروبراس.

ومن المتوقع أن يكون من الصعب تنفيذ خطط الخصخصة نظرا لتأجيل الانتخابات البلدية إلى نوفمبر.


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