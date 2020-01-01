البنك المركزي الأوروبي يتوقع تعافيا سريعا للاستهلاك في أمريكا إذا تم رفع إجراءات الإغلاق قريبا

توقع تقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي تعافيا سريعا للإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، بفضل المنحة التي قدمتها الحكومة الأمريكية بمقدار 1200 دولار لكل مواطن والتوسع في إعانات البطالة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويفترض هذا السيناريو المتفائل ألا تستمر إجراءات الإغلاق التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لأكثر من 6 أشهر، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب التقرير- الذي أعده كريستوفر كارول وإيدموند كرولي وجيري سلاكليك- فإن استمرار إجراءات الإغلاق لفترة أطول يعني المزيد من الخسائر الاقتصادية والحاجة إلى المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي.

وذكر معدو التقرير "نحن نقدر أن الجمع بين تمديد إعانات البطالة ومنح التحفيز سيكون كافيا للسماح باستعادة الإنفاق الاستهلاكي لمستوياته قبل الأزمة بسرعة". وإذا استمرت إجراءات الإغلاق لمدة عام وارتفع معدل البطالة إلى 20 في المئة "فإننا نعتقد أن عودة الإنفاق الاستهلاكي إلى مستواه قبل الأزمة سيحتاج إلى ثلاث سنوات".

ورغم أن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا أشارت إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل من التوقعات فإن رافائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي في أتلانتا حذر من أن تجدد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العديد من الولايات المتحدة يمكن أن يهدد وتيرة تعافي الاقتصاد مع تجميد خطط الإنفاق لدى الشركات والمستهلكين.