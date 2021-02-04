روسيا تعلن إقالة تشيرتشيسوف عقب الخروج من اليورو

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قال الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه أنهى التعاقد مع المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف، بعد أسابيع من تذيل المنتخب الوطني مجموعته في بطولة أوروبا.

وقال مسؤولون روس قبل البطولة إن الهدف كان التأهل لأدوار خروج المهزوم والبناء على النجاح في كأس العالم 2018 في روسيا، عندما أبهرت جماهيرها بالتأهل لدور الثمانية لأول مرة.

لكن الأداء المتواضع في بطولة أوروبا 2020، حيث تعرضت لهزيمتين ثقيلتين مقابل فوز واحد، رغم خوض معظم المباريات على أرضها، أثار انتقادات الجماهير والنقاد.

وقال ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي للعبة، في بيان إنه تقرر إنهاء عقد تشيرتشيسوف الذي تولى المنصب منذ أغسطس 2016.

وأضاف "سيبدأ الاتحاد الروسي النظر في المرشحين للمنصب والاستعداد لتصفيات كأس العالم 2022" دون تحديد أسماء مرشحين.

وعقب الخسارة (4-1) من الدنمارك في آخر مباراة بدور المجموعات، قال تشيرتشيسوف إن لاعبيه يفتقرون لخبرة اللعب في البطولات الكبرى وارتكبوا الكثير من الأخطاء الدفاعية.

وأصبح الحارس السابق لروسيا (57 عاما) بطلا شعبيا خلال كأس العالم 2018، بعد قيادة منتخب بلاده لأفضل نتائجه على الإطلاق.