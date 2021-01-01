حقق الفيلم الكوميدي المصري "وقفة رجالة"، أعلى مبيعات لشباك التذاكر في المملكة العربية السعودية، حيث تم بيع أكثر من مليون تذكرة حتى الآن، رغم التزام قاعات العرض بنسبة 50%، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، ولا يزال الفيلم يشهد إقبالا رغم انطلاق عرضه منذ يناير الماضي.

"وقفة رجالة" تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد.

ودخلت السينما في السعودية عامها الرابع، وتشهد مبيعات التذاكر تصاعد مستمر، حيث وصل عدد دور العرض في المملكة حتى الآن 39، تضم 385 شاشة، ومن المقرر أن يزيد العدد بنهاية العام الجاري 2021 إلى 70 دار عرض.

وكان فيلم "وقفة رجالة" انطلق في دور العرض المصرية، 14 يناير الماضى، محققا 25 مليون جنيه، ليتصدر بذلك شباك التذاكر داخل مصر.

تدور أحداث الفيلم، حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.