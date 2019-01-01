قفزة في فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال مايو الماضي

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال مايو الماضي بنسبة 3ر85% سنويا إلى حوالي 980ر1 تريليون ين (95ر17 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين التي كانت حوالي 820ر1 تريليون ين بعد وصول الفائض في أبريل الماضي إلى 322ر1 تريليون ين.

وزادت الصادرات اليابانية خلال مايو الماضي بنسبة 5ر46% سنويا إلى 183ر6 تريليون ين في حين زادت الواردات إلى 181ر6 تريليون ين ليصل الفائض التجاري إلى حوالي ملياري ين.

وسجل ميزان الحساب الرأسمالي لليابان عجزا قدره مليارا ين خلال مايو الماضي في حين سجل الحساب المالي فائضا قدره حوالي 704ر2 تريليون ين.