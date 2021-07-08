قال سامح شكري وزير الخارجية، إن التصرفات الأحادية الإثيوبية والإخفاق المتواصل لمفاوضات سد النهضة مع غياب أي مسار فعال وجاد لتحقيق تسوية سياسية لهذه القضية الحيوية هي الاعتبارات التي دفعت بمصر إلى مطالبة مجلس الأمن للتدخل العاجل والفعال لمنع تصاعد التوتر ومعالجة هذا الوضع.

وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن المنعقدة مساء الخميس بطلب مصري سوداني، أن الوضع الحالي للأزمة يمكن أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر جاءت إلى مجلس الأمن من منطلق إيمانها الراسخ بقيمة القانون الدولي واقتناعها المتأصل بأهمية العمل متعدد الأطراف كوسيلة لتعزيز السلام ومنع الصراعات.

وأشار إلى أن مصر ملتزمة بالمبادئ التي قاك عليها ميثاق الأمم المتحدة، وتثق في قدرة مجلس الأمن على الإطلاع بمسؤوليته في الحفاظ على الأمن من خلال اتخاذ تدابير لمعالجة أزمة السد الإثيوبي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وتترأسها فرنسا رئيس المجلس خلال شهر يوليو الجاري.