الصحف الإنجليزية: استمتعوا بالنهائي لأننا لا نعلم متى سيتكرر

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تغاضت وسائل الإعلام الإنجليزية عن ركلة الجزاء المثيرة للجدل لرحيم سترلينج في الشوط الإضافي الأول لمباراة إنجلترا والدنمارك بنصف نهائي بطولة أوروبا أمس على ملعب ويمبلي، وركزت اليوم بشكل أكبر على بلوغ أول نهائي منذ 55 عاما بعد الفوز (2-1).

ووقعت اللحظة المثيرة في الشوط الإضافي بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء جدلية لرحيم سترلينج، سجل منها هاري كين هدف الفوز.

وأثارت الركلة اعتراض لاعبي المنتخب الدنماركي واستياء المدرب في مؤتمر صحفي.

وذكرت صحيفة ذا تايمز: "إنجلترا في النهائي. إنها أجمل كلمات للكتابة. كان أفضل منتخب وبلغ النهائي بعد هدف هاري كين".

في حين نشرت صحيفة ذا إندبيندينت:"أصعب مباراة في البطولة قادتنا إلى أعظم يوم في الأعوام الـ55 الأخيرة. إنجلترا تعود في النهاية للنهائي للمرة الأولى منذ عام 1966".

وأبرزت صحيفة ديلي ميل: "على ملعب ويمبلي وأمام إيطاليا.. استمتعوا بذلك لأننا لا نعلم متى سيتكرر مجددا".

وأضافت: "أربع مباريات شهدت الخسارة في الوقت الإضافي. تحقق الفوز في المباراة الخامسة. جميع اللاعبين يغنون على ملعب ويمبلي".

أما الصحافة الإيطالية فقد انخرطت في جدل كبير حول ركلة الجزاء نفسها.

وركزت الصحف الإيطالية الصادرة اليوم الخميس على مباراة النهائي، حيث شجعت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت منتخب الأزوري على السعي للتتويج باللقب على ملعب ويمبلي في لندن.

من جانبها، اعتبرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن "رجال ساوثجيت احتاجوا مساعدة الحكم" للفوز على الدنمارك.

وبعد بلوغ نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، احتسب الحكم ركلة جزاء لستيرلنج بعد لعبة مثيرة للجدل بعد احتكاك طفيف مع يواكيم مايلي.

وكان هناك الكثير من المشجعين الإيطاليين الذين يفضلون تأهل الدنمارك، سواء لكونها مفاجأة البطولة أو لأنها كانت ستكون منافسا أكثر سهولة في النهائي.

وسيبقى منتخب إيطاليا في معسكره حتى يسافر إلى لندن عشية المباراة النهائية التي سيسعى فيها "الأزوري" للتويج بلقب اليورو للمرة الثانية بعدما عام 1968.