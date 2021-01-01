أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه بمناطق "مدينة البعوث – العباسية – الظاهر"، وضعفها بمنطقتي باب الشعرية والجمالية، وذلك اعتبارا من الساعة 9 مساء غد الجمعة حتى الساعة 8 صباح يوم السبت؛ نظراً لتحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم، المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من ميدان تاكي بشارع أحمد سعيد إلى نفق أبو حشيش.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة توفيرها سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.