العثيمين: المرأة المصرية حصلت على عدة مزايا في مجال التمكين والتنمية تحت قيادة السيسي

أعرب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن خالص عرفانه وتقديره لمصر على استضافة المؤتمر الوزاري الثامن لظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

وقال العثيمين، في كملته خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، صباح الخميس، إن استضافة مصر لهذ المؤتمر في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات جائحة كورونا دليل على حرصها على تعزيز الأهداف الشاملة للمؤتمر وتمكين المرأة.

وأشاد بالمزايا التي تتمتع بها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى تحقيق العديد من الخطوات في مجال التمكين والتنمية تحت قيادة الرئيس.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تشهد أيضًا اهتمامًا منقطع النظير بقضايا المرأة؛ للمساهمة في عملية التنمية، في ظل رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، بقاعة مؤتمرات الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة.