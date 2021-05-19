رئيس مركز سيدي سالم يقود حملات النظافة والتجميل وأعمال الرش والتطهير

شهد مركز ومدينة سيدى سالم، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق.



ويأتي ذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

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وقاد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، وقرى الفقهاء القبلية، والقن، والبلاصي، والورق، والروضة، ومنشأة عباس، وسد خميس.



كما تابع رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، تجهيز لجان الثانوية العامة تنسيقاً مع الإدارة التعليمية بإجمالي 11 لجنة، بالتنسيق مع كل الجهات، فضلاً عن تجهيز بوابات التعقيم، واستمرار الرش والتطهير، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا.