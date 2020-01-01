البرلمان النمساوي يوافق على إصلاح وكالة الاستخبارات الوطنية

أعطى البرلمان النمساوي الضوء الأخضر، اليوم الخميس، لإجراء إصلاحات في وكالة الاستخبارات الوطنية، بهدف مواجهة التهديدات الإرهابية.



وفي "مديرية الاستخبارات وحماية الدولة" الجديدة، سوف تتحول الاختصاصات إلى الكيانين المنفصلين حاليا، شرطة الدولة للوقاية من الخطر ووكالة الاستخبارات لاستطلاع الخطر.



وسوف يحدد مركز خاص بالمعلومات والأوضاع، التهديدات والمهاجمين المحتملين بأسلوب موجه بشكل أكبر عن ذي قبل.



وتأتي الإصلاحات بشكل كبير جراء إخفاقات استقصائية في الفترة السابقة على هجوم نوفمبر 2020 الإرهابي في فيينا.



ورحبت الأطراف السياسية بإجراءات الرقابة البرلمانية الجديدة التي تشمل إلزام وزير الداخلية بتقديم تقارير.



وفي المستقبل، سوف يقوم البرلمان، بأغلبية الثلثين، بتعين هيئة رقابية مستقلة من ثلاثة خبراء تستمر لمدة عشر سنوات.



وتصدرت المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب السابق (بي في تي) عناوين الأخبار عدة مرات على مدار السنوات الماضية.



وقال وزير الداخلية كارل نيهامر: "أكبر مشكلة أمام جهاز بي في تي القديم هو فقدان الثقة محليا ودوليا".