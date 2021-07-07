مياه دمياط: تفعيل خدمة فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع بدمياط

أعلن المهندس جمال الحسينى المصري، رئيس شركة الشرب والصرف الصحي بدمياط، تفعيل خدمة فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع، من خلال منافذ بيع فوري لخدمات المدفوعات الإلكترونية، كأسهل طريقة للدفع عبر ماكينات الصرف الآلي على نطاق المحافظة بجميع مراكزها، تيسيرا على المواطنين عناء الانتظار داخل مراكز خدمة العملاء؛ لإعادة الشحن كارت المياه، ولتحسين الخدمات المقدمة للوصول لرضاء العميل وكسب ثقته.

وأوضح المصري أن الشركة القابضة تولي اهتماما بميكنة الخدمات التجارية، للتسهيل على المواطنين والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، في ظل اّليات التحول الرقمي، وأن من أهم مزايا تلك العدادات، القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشري، وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، مشيرًا إلى أن العداد مُسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات، لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام، وبه نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات.