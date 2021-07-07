إزالة حالة إشغال طريق وغلق وتشميع مقهي لمخالفته الإجراءات الاحترازية بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة إشغال طريق لأحد المحلات التجارية كما قامت بإغلاق وتشميع مقهي مخالف للإجراءات الاحترازية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، قد تابع خلال جولته بمدينة المنيا العمل بمواقف ضواحي مركز ومدينة المنيا (نزلة حسين شرقا وبني احمد. وبني محمد سلطان وطوخ الخيل غربا) لمتابعة انتظام العمل والتغلب على أي معوقات والتنسيق مع الجهات المعنية لتواجد لي مدار الساعة خدمة للأهالي.

وفي سياق متصل بأعمال النظافة ورفع التجمعات وإزالة ورفع الإشغالات، تم غلق وتشميع مقهي مخالف للإجراءات الاحترازية فضلا عن إزالة اشغال غير جائز لاحد المحلات وتحرر بذلك المحاضر اللازمة تم ذلك جنبا الي جنب مع متابعة اعمال النظافة بطريق مصر اسوان الزراعي بداية من ميدان الحمامة بحي غرب حتي كمين دمشير شمالا.