أمين التعاون الإسلامي: الإسلام المعتدل يعلي من مكانة المرأة وشأنها

قال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن الإسلام المعتدل يعلي من مكانة المرأة وشأنها.

وأضاف العثيمين، في كملته خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، صباح الخميس، أن المرأة مكرمة في الإسلام والقرآن والحديث النبوي الصحيح.

وأوضح أنه لا يجب أن نعول على بعض المنحرفين والمتطرفين وبعض المنظمات التي لديها تفسيرات غير مسؤولة ومنحرفة للإسلام الذي لا يعطي للمرأة حقوقها.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، بقاعة مؤتمرات الماسة في العاصمة الإدارية الجديدة.