الشرطة الإيطالية تلقى القبض على شخصين للاشتباه في تنفيذهما هجوما على مركز توظيف عام 2020

ألقت الشرطة الايطالية القبض على شخصين يشتبه في قيامهما بتنفيذ هجوم على مركز توظيف في جنوب إيطاليا في مايو 2020.

وجاء في بيان لقوات الشرطة في نابولي، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن المشتبه بهما نفذا الجريمة في مدينة افيلينو، على بعد نحو 50 كيلومترا شرق نابولي، ردا على إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى اتهام الشخصين بتصنيع قنبلة وتفجيرها عند مدخل المركز، وقالت الشرطة إنهما كانا جزءا من حركة احتجاجية.

ووفقا لما قالته السلطات، فإن الشخصين كانا يعتزمان تنفيذ هجوم أخر، ولكن لم يحدث ذلك.

وسيواجه المشتبه بهما اتهامات متعددة ، بما في ذلك اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وتسبب الهجوم الذي وقع في 20 مايو 2020، قبل منتصف الليل بفترة قصيرة، في ضرر كبير لمركز التوظيف، ولكن لم يسفر عن وقوع إصابات.