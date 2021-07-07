وزير التعليم يكشف تفاصيل تطبيق نظام امتحان الكتاب المفتوح في الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن إرسال تعليمات لجميع المديريات التعليمية منذ ساعات قليلة بخصوص تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحان الثانوية العامة المقبل.



وكتب “شوقي”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نص خطابه للمديريات قائلًا: "أرجو التفضل بإبلاغ كل رؤساء لجان وملاحظي الثانوية العامة بالسماح للطلاب بإدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم، واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها، أما الملاحظات فسوف نسمح بها حتى لو كانت مبالغًا فيها".