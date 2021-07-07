 وزير التعليم يكشف تفاصيل تطبيق نظام امتحان الكتاب المفتوح في الثانوية العامة - بوابة الشروق
الخميس 8 يوليه 2021 3:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

وزير التعليم يكشف تفاصيل تطبيق نظام امتحان الكتاب المفتوح في الثانوية العامة

طارق شوقي
طارق شوقي
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 2:21 ص | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 2:21 ص

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن إرسال تعليمات لجميع المديريات التعليمية منذ ساعات قليلة بخصوص تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحان الثانوية العامة المقبل.
 

وكتب “شوقي”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نص خطابه للمديريات قائلًا: "أرجو التفضل بإبلاغ كل رؤساء لجان وملاحظي الثانوية العامة بالسماح للطلاب بإدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم، واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها، أما الملاحظات فسوف نسمح بها حتى لو كانت مبالغًا فيها".

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك