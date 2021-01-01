اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تبحث مع ألمانيا تعزيز مبادئ وثيقة الأخوة

بحثت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أمس الأربعاء، مع إرنست بيتر فيشر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الإمارات العربية المتحدة، وعبدالصمد اليزيدي، أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا، سبل التعاون في تطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.

وقال الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبدالسلام، إن اللجنة تمد جسور التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات من خلال مبادرات ومشاريع استراتيجية تهدف الى نشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، وتعزيز قيم التعايش والتسامح والمواطنة بين الشعوب والثقافات.

وأشاد أمين عام اللجنة، بالدور الذي تقوم به ألمانيا في تعزيز السلام العالمي والتعايش، وخدمة القضايا الإنسانية، وخاصة جهودها في مكافحة التطرف والاسلاموفوبيا، واستقبالها أعدادًا كبيرة من اللاجئين، وهو ما يعد خير شاهد على جهودها الإنسانية.

وقال السفير الألماني، إن بلاده تدعم مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وتشاركها كونها تعزز قيم المساواة والعدالة وتدعو للتعايش وتقبل الآخر.

وأعرب عن تقديره لمبادرات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وتحركاتها للتعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية، وتقديره لاحتضان أبو ظبي لهذه المبادرة المهمة، مؤكدًا حرص بلاده على أن تكون جزءًا من هذا المشروع الإنساني الكبير.