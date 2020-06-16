تايلاند تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الخميس تسجيل 75 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا تسجلها تايلاند.

وبهذا يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 2462 حالة منذ بداية الجائحة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 7058 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في تايلاند.

وسجلت تايلاند 4978 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 308 آلاف و230 حالة، تم شفاء 236 ألفا و149 حالة منها.