اتحاد الناشرين العرب: مبيعات الكتب انخفضت بنسبة 75% خلال جائحة كورونا

قال محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن عدم اعتراف الدول العربية بأن النشر صناعة وأيضًا ثقيلة ومركبة ومتداخلة، لن يجعلهم قادرين على حساب الدخل القومي الناتج عنها، مشيرًا إلى تحقيق لبنان لناتج قومي يصل إلى 5% من تصدير الكتب.

وأضاف رشاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن الدول العربية تعتبر الكتب سلعة خدمية على الرغم من أنها صناعة متداخلة، لعمل كثير من العناصر عليها.

وتابع أن صناعة النشر الأكثر تضررًا خلال الجائحة على الرغم من تخصيص الدول لمبالغ مالية كبيرة لمواجهة تداعيات الأزمة إلا أنه لم يوجه منها شيء للنشر، مشيرًا إلى انخفاض مبيعات 35% من الناشرين بنسبة 75% مقارنة بعام 2019.

وأوضح أن ما نشره العرب خلال عام 2019 يصل إلى 70640 كتابًا انخفض عددها بنسبة 75% خلال الجائحة، مناشدًا الدول العربية اعتبار النشر صناعة هامة.

