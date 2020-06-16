سنغافورة تشهد في 2020 تسجيل أعلى نسبة انتحار منذ عام 2012 بواقع 452 حالة

شهدت سنغافورة تسجيل 452 حالة انتحار في العام الماضي، في أعلى حصيلة لحالات الانتحار منذ عام 2012، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مركز "ساماريتانز أوف سينجابور" غير الربحي المعني بمكافحة الانتحار، قوله في بيان له اليوم، إن زيادة الاعداد تأتي بنسبة 13 بالمئة عن العدد الذي تم تسجيله في عام 2019، بواقع 400 حالة.

وأضاف مركز "ساماريتانز أوف سينجابور"، أنه لوحظ وجود زيادة في أعداد حالات الانتحار في جميع الفئات العمرية.

وقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الانتحار بين كبار السن، أي من يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، 154 حالة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله بين هذه الفئة العمرية منذ عام 1991، وبزيادة نسبتها 26 بالمئة عن عام 2019.