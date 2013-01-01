توقيع بروتوكول تعاون بين القوى العاملة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية

• سعفان: نسبة البطالة انخفضت إلى 7.3%.. والبابا تواضروس: البطالة آفة المجتمعات

• أسقف الخدمات بالكنيسة الأرثوذكسية: البروتوكول يتضمن تدريب 800 شاب وشابة سنويا

وقع كل من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، اتفاقيتي تعاون بين الوزارة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويشتمل البروتوكول، الذي تم توقيعه اليوم الخميس، اتفاقيتين: الأولى خاصة بتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات، والثانية تخص نشر ثقافة العمل الحر، والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وهي تعاون بين أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووزارة القوى العاملة.

وأشار وزير القوى العاملة، في كلمته، إلى جهود الوزارة من شهر مارس 2016 وحتى الآن في إطار التوظيف وريادة الأعمال، مما أثر بالإيجاب على نسبة البطالة التي انخفضت من 14% عام 2013 إلى 7.3% حاليًا، كما تحدث عن آليات انتهجتها الوزارة لتشجيع الشباب على الالتحاق بالوظائف التي يحتاجها سوق العمل وذلك من خلال عدد من المبادرات وملتقيات التوظيف.

وأعرب البابا عن سعادته بتوقيع البروتوكول وما يتضمنه من مزايا، وبما سمعه من الوزير من الجهود التي تقدمها الوزارة في مجال التدريب والتوظيف، مضيفًا أن هناك 3 نقاط تخص التوظيف وهي التعاون، فالجهود المشتركة بين كل أركان المجتمع سواء الجهات الحكومية ممثلة في الوزارات أو الجهود التي يقوم بها المجتمع المدني ومن بينها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ستسهم في زيادة فرص العمل، والثانية هي البطالة التي تعد آفة المجتمعات، ولا سيما مع التقدم التكنولوجي الذي يؤدي إلى تقليل أعداد العاملين، وهذه يعالجها التخطيط العلمي والحلول غير التقليدية، والشباب، الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصري، وبتأهيلهم وإتاحة فرص عمل لهم سنكون تعاملنا بشكل صحيح مع المشكلة.

وقال الأسقف العام لكنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقف الخدمات العامة للكنيسة القبطية االأرثوذكسية، الأنبا يوليوس، خلال حفل التوقيع الذي جرى بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن التوقيع هو دعم لكل المبادرات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الحياة الكريمة لمصر.

وأضاف أن التوقيع هو إعلان إيجابي رائع لكل الشباب، وبنود التوقيع هي عن السلامة والصحة المهنية من خلال ورش عمل وندوات ومسابقات، برعاية وزارة القوى العاملة، موضحًا أن مراكز التدريب تحت رعاية الوزارة ستكون مفتوحة للشباب والشابات للتدريب والحصول على ورش عمل.

وذكر: كل بند من التوقيع يستهدف 800 شاب وشابة سنويًا، مع فتح المجال للتدريب في مراكز التدريب الموجودة بالوزارة، وإيجاد فرص عمل والمشاركة في ملتقيات التوظيف، مع تقديم مبادرات للعمالة غير المنتظمة لنستطيع تسجيلهم في بيانات الوزارة للحصول على المنح في المناسبات، موضحًا أن الوزارة ستقوم بتقييم مستوى مراكز التدريب المهني التابعة للأسقفية بما يسمح بعدها لمن يتدرب في هذه المراكز، باجتياز امتحان فني يحصل بموجبه على شهادة مزاولة المهنة.

وفي ختام اللقاء، قدم البابا أيقونة العائلة المقدسة لوزير القوى العاملة، ومن جهته منح الوزير درع وزارة القوى العاملة لقداسة البابا.