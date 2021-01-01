استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 10 يوليو الجارى للعام الدراسى 2020-2021، وذلك باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان.

وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكل صور الخروج على القانون، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما تمتد خطة التأمين إلى كل الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وقد تفقد مديرو الأمن على مستوى الجمهورية محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كل القوات المشاركة فى عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كل أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.