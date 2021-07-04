مبروك عطية: للحصول على ثواب كفالة طفل لابد من صدق النية

قال الدكتور مبروك عطية، إن الله حرم التبني، لكن لا بأس أن يقول أحدهم لصغير «يا ابني»، مؤكدًا أنه لا مانع من كفالة الأطفال في المنازل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الأربعاء، أن كفالة الطفل لها ثواب كبير، معقبًا: «اللي هيروح بس علشان يشبع رغبة الأمومة هياخدها ولا ثواب له».

وأوضح أن الحصول على ثواب كفالة طفل لابد من صدق النية فيه، مضيفًا أن إشباع الرغبة الذاتية فقط يلغي ثواب الكفالة.

ومن جانبها، ذكرت رشا مكي، أم كافلة لطفل، أن حياتها تغيرت تمامًا بعد كفالتها لطفل، لافتة إلى أن الجميع كان يحسدها على حياتها قبل كفالتها للطفل، ولكنها كانت بلا معنى بالنسبة لها.





