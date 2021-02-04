التقت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، بالمندوب الدائم للهند، تي إس تيرومورتي، والمندوبة الدائمة لإيرلندا، جيرالدين بيرن، العضوين غير الدائمين بمجلس الأمن، حيث قدمت لهما شرحًا مفصلًا بموقف السودان من تطورات سد النهضة الإثيوبي الأخيرة ورؤية السودان لمعالجة الملف داخل مجلس الأمن والمتمثلة في تعزيز المسار الإفريقي للتفاوض.

وطالبت المهدي، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء الخميس، من الهند وإيرلندا، دعم مطالب السودان المشروعة حتى يتحقق الأمل بتوقيع الأطراف الثلاثة على اتفاق قانوني ملزم يمكن إثيوبيا من ملء وتشغيل السد ويجنَّب السودان مضاره المتوقعة.

وتقدم المندوبان، بالشكر للوزيرة على شرحها الوافي، وأعرب كلٌّ منهما عن تفهمه لموقف السودان ومشروعيته، كما وعدا بدعم التحرك الرامي لتعزيز مسار التفاوض القائم تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.