قال سامح شكري، إن وزير خارجية إثيوبيا تعامل بتعجرف وقال إن النيل ملك لبلاده، بينما ضبطت مصر النفس، ودعمت طريق التفاوض للوصول إلى اتفاق منصف يحافظ على حقوق الأطراف الثلاثة.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة أزمة سد النهضة، اليوم الخميس، أن مصر دعمت التفاوض تحت رعاية الاتحاد الإفريقي في دورته السابقة برئاسة الرئيس الجنوب إفريقي، ولكن باءت الجهود بالفشل ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود رغم الجهود المبذولة من الشركاء الدوليين.

وأشار إلى تمسك إثيوبيا بالطريق الأحادي لملء السد؛ وهو ما تجلى في إعلان إثيوبيا قبل 3 أيام من انعقاد جلسة مجلس الأمن المنعقدة الأن، بداية الملء الثاني للسد؛ ما يؤكد عدم المبالاة الإثيوبية بمصالح دولتي المصب، واصفا ذلك بـ"التحدي السافر".

واستكمل: "النهج الإثيوبي الأحادي، يفضح عن تجاهلها لمصالح الدول الأخرى، ولا تهتم أو تلقي بالا لمجلس الأمن أو قواعد القانون الدولي".

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، وتترأسها فرنسا رئيس المجلس خلال شهر يوليو الجاري.