أفريقيا تشهد أسوأ أسبوع لانتشار إصابات فيروس كورونا

قالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن القارة شهدت أسوأ أسبوع من حيث انتشار إصابات فيروس كورونا، حيث قفزت أعداد الحالات بنسبة 20 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، عن مويتي قولها في اجتماع عبر الهاتف، إن هناك "بوادر للأمل" في أن تتحسن حملات إعطاء اللقاحات في القارة.

ومن جانبه، قال توليو دي أوليفيرا، مدير معهد "كريسب" للأبحاث، والمعني بالتسلسل الجيني في جنوب أفريقيا، إن سلالة "دلتا" شديدة العدوى، انتشرت في أنحاء القارة، وهي تسيطر حاليا على الكثير من المناطق.