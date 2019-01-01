كوريا الجنوبية تسجل 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 164 ألفا و28 إصابة.

وأوضحت الوكالة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، شفاء 423 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 151 ألفا و923 حالة، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2,034 وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 1.24%.

وأشارت الوكالة، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتعدى فيها الحصيلة اليومية للإصابات حاجز الـ1,200 إصابة، مضيفة أن من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1,227 إصابة عدوى محلية و48 إصابة وافدة من الخارج.