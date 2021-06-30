 الاتحاد الأوروبي: نأسف لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: نأسف لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

نشر في: الخميس 8 يوليه 2021 - 9:28 م | آخر تحديث: الخميس 8 يوليه 2021 - 9:28 م

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن أسفه إزاء قيام إثيوبيا بعملية الملء الثاني لسد النهضة.

وأفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، بأن الاتحاد الأوروبي قال: نأسف لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة.

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