الاتحاد الأوروبي: نأسف لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

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أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن أسفه إزاء قيام إثيوبيا بعملية الملء الثاني لسد النهضة.

وأفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، بأن الاتحاد الأوروبي قال: نأسف لإعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة.