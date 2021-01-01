ضبط مصنعين للأسمدة الزراعية بدون ترخيص في المنوفية

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ضبطت شرطة البيئة والمسطحات مصنعين ومخزن للأسمدة الزراعية بدون ترخيص بالمنوفية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن:

في مجال حماية الثروة الزراعية تم ضبط "2" مصنع ومخزن "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 16 طن أسمدة زراعية بدون ترخيص وبدون بيانات بالمخالفة لقانون حماية الإنتاج الزراعي بالمنوفية.

وفي مجال حماية البيئة، تم ضبط 5 منشأة صناعية "بدون ترخيص"، وعدم وجود: "رخصة مزاولة نشاط – شهادات صحية - سجل بيئي - ارتفاع نسبة الصوت عن المسموح بها داخل بيئة العمل - التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بالمنوفية.

وتم ضبط 5 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، و3 وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.

فضلا عن ضبط 35 قضية تلوث نهر النيل والمجاري المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل المنوفية، وضبط قضية بالمخالفة لقانون حماية منافع الري والصرف بنطاق المنطقة المركزية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.