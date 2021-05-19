قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن تونس تقدمت بقرار صاغته مصر والسودان بشأن سد النهضة ووزعته على أعضاء مجلس الأمن مساء يوم الجمعة الماضية، مشيرًا إلى عقد جلسة يوم الثلاثاء الماضي لتقديم مشروع القرار رسميًا للدول الأعضاء ومناقشة الأبعاد المختلفة الخاص به.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن الباب فُتح أمام تقديم التعديلات والمقترحات لمشروع القرار التونسي حتى السادسة من مساء أمس الأربعاء.

وأوضح أن مجلس الأمن بناء على ما قدم من اقتراحات يعقد جلسة على مستوى الخبراء لمناقشة المقترحات والتعرف على أبعادها، لافتًا إلى عقد اجتماع بعد انتهاء جلسة اليوم؛ للاتفاق على التعديلات التي من الممكن قبولها للبدء في إعداد مشروع معدل لتوزيعه الليلة أو غدا باكر.

وأشار رئيس بعثة الجامعة العربية إلى عقد جلسة أخرى للتشاور على القرار يوم الاثنين المقبل؛ لتحديد موعد جلسة التصويت على قرار المشروع، موضحًا أن الغرض الأساسي من التقارب الحصول على موافقة الدول على مشروع القرار.

وتابع: «نحاول الدفع نحو أن مشروع القرار المقدم يدعم وساطة الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم للملء والتشغيل وليس التناقض معه وفقًا لمزاعم إثيوبيا».