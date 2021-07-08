مسؤول تايلاندي: ربما نلجأ لفرض إجراءات إغلاق لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

قال الأمين العام لمجلس الأمن الوطني التايلاندي ناثابول ناكبانش، إنه ربما يتم دراسة فرض إجراءات إغلاق لمواجهة ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست، أن مركز إدارة الوضع الوبائي لم يستبعد احتمالية أن يتم تسجيل حالات يومية جديدة تصل إلى 10 آلاف حالة يوميا الأسبوع المقبل، وذلك بسبب سلالة دلتا من فيروس كورونا سريعة الانتشار.

وقال ناكبانش، الذي يترأس مركز العمليات بمركز إدارة الوضع الوبائي، إن المركز على استعداد لدراسة أي مقترح من جانب وزارة الصحة بشأن فرض إجراءات إغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ولدى سؤاله ما إذا كان قد يمكن فرض إجراءات إغلاق في المناطق التي تنتشر فيها سلالة دلتا أو في أنحاء البلاد.

قال ناكبانش إنه سيتم فرض إجراءات إغلاق في بانكوك وأقاليم محيطة بها، بالاضافة إلى أربعة أقاليم حدودية، في حين سوف تخضع بقية البلاد لشبه إجراءات إغلاق.

ويشار إلى أن أغلبية الاصابات المسجلة في بانكوك حاليا ناتجة من سلالة دلتا شديدة العدوى.