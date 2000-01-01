نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء أمس الأربعاء، فعاليات الليلة الثالثة من الاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حيث تضمن الجزء الأول من برنامج الحفل عرض شهرزاد للموسيقار العالمي ريمسكي كورساكوف، من إخراج الفنان وليد عوني.

وبدأ الجزء الثاني من الاحتفال، بعرض لفرقة بالية أوبرا القاهرة من تصميم الدكتور مجدي صابر، واختتم الاحتفال بمشهد من بالية كليوباترا، فكرة أرمينيا كامل وموسيقي محمد سعد باشا وتصميم رقصات خوزيه بيريز وتناول القصة التاريخية لكليوباترا آخر ملكات مصر في عصر البطالمة بلغة معاصرة.

وقد أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الأحد الماضي، فعاليات الاحتفالية الفنية الكبرى التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بمناسبة مرور 100 عام على افتتاح مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) يمثل تحفة معمارية، ويعد من أقدم المسارح في مصر، وُضع حجر الأساس له عام 1918 وأُطلق عليه اسم تياترو محمد علي، وصممه المهندس الفرنسي جورج بارك مستوحيا عناصر أوبرا فيينا ومسرح أوديون في باريس، وزين المبنى بمجموعة من الزخارف الفريدة ذات الطابع الكلاسيكي الأوروبي، وقد اُفتتح المسرح عام 1921 وقُدمت عليه عروض عديدة مصرية وأجنبية، وفي عام 1962 تم تغيير اسمه من تياترو محمد علي إلى مسرح سيد درويش تكريما لعبقري الموسيقى العربية ابن الإسكندرية، ومع مرور الزمن أُدرج بقائمة التراث المصري، وبدأت عام 2000 عمليات مكثفة لتجديده، وبعد عدة سنوات من العمل الدؤوب والماهر داخل المبنى من ترميم وزخرفة عالية الجودة، عاد المبنى لسابق عهده ورونقه، وأدخلت الدولة عليه الإمكانات الفنية اللازمة ليصبح دارا للأوبرا المؤهلة لمنافسة دور الأوبرا العالمية ذات المستوى الراقي، وأُعيد افتتاحه بعد التحديث والتطوير عام 2004.