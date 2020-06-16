التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الخميس، وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتنمية الدولية چيمس كليفرلي، بحضور طارق عادل سفير مصر في لندن، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير النقل إلى المملكة المتحدة؛ لافتتاح خط إنتاج قطارات خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وبدء تسليم القطارات من مصانع شركة ألستوم بمدينة ديربي البريطانية إلى مصر.

وأكد الوزير، أهمية توطيد أطر التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات محل الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية المستدامة بكل صورها، وقطاع النقل لما له من تأثير مباشر على تحديث البنية التحتية لمصر، وتعزيز الربط وبالتالي دعم التنمية في العديد من المناطق داخل مصر، معرباً عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال الحيوي.