الأهلي يصل إلى «بتروسبورت» لخوض مباراة المقاولون

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب بتروسبورت، استعدادًا لخوض مباراة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري الممتاز.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وجهازه المعاون، على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول إلى بتروسبورت.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الخميس والمؤجلة من الأسبوع رقم 26 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز، ويسعى لمواصلة الانتصارات في مواجهة الليلة.