وزيرة التخطيط: رؤية مصر 2030 تراعي تحقيق 17 هدفا أمميا لتحسين جودة الحياة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن رؤية مصر 2030 تراعي تحقيق الـ17 هدفًا أمميًّا ترتبط بجودة الحياة والتقليل من معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة وإنشاء مدن مستدامة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" على شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أن هذه الأهداف تركز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتة إلى أن مصر تدرج مجموعة من المشروعات على منصة أفضل الممارسات الدولية التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف.

وأشارت إلى أن هذه المبادرات تساهم في تحقيق جزء كبير من أهداف التنمية المستدامة، كونها تصل للمواطنين على الأرض، ويمكن قياسها بشكل فعلي بما يحقق المصداقية، وبالتالي يمكن للعالم أجمع الاستفادة من هذه المبادرات.

وأوضحت أن مبادرة حياة كريمة صُنِّفت بأنها أفضل الممارسات الدولية، كونها تحقق الـ17 هدفًا، لا سيّما تقليل معدلات الفقر وتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين وغيرها من الأهداف، مشيرة إلى إدراج أيضًا مبادرة رواد 2030 وتستهدف توعية وتدريب الشباب المصري على ريادة الأعمال، بما يمكنهم بعد التخرج من خلق فرص عمل لهم ولزملائهم دون الحاجة للبحث عن وظيفة.

ونوهت الوزيرة، بأنه تم تدريب أكثر من 300 ألف طالب في مدارس الجمهورية، إلى جانب طلبة الجامعات، بالإضافة إلى المدرسين ليكونوا قادرين على نقل هذا الفكر للطالب في المدرسة.

وصرحت السعيد، بأن المبادرة الثالثة تتعلق بالتنمية المحلية في صعيد مصر، وهي تحمل أبعادًا مختلفة فيما يخص العمل على خلق تكتلات اقتصادية وفرص عمل وتحسين جودة الحياة عبر مشروعات البنية الأساسية ومشروعات الصرف الصحي وتحلية المياه، وتطوير مؤسسي لمنظومة التخطيط على مستوى المحلي، والشراكة مع المجتمع.

وأفادت بأن عدد المبادرات التي تقدم لمنصة الأمم المتحدة ويتم إدراجها دائمًا ما يقل في أي فترة تشهد جائحة، لكنها أوضحت أن مصر تقدمت بأربعة مشروعات وتم قبولها كاملة، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح.

يُشار إلى أن المبادرة الرابعة الم تم إدراجها على منصات الأمم المتحدة هي المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وأهمية المنصات الأممية تتمثل في أنها تسجل فقط الممارسات أو التجارب الدولية التي تستطيع الدول الاستفادة منها، كما أن هناك شروطًا موضوعية للتسجيل منها أن يكون المشروع أو المبادرة قابل للقياس ويتم بشكل تشاركي مع أصحاب المصلحة مع وجود آلية للرصد والمتابعة والمساءلة.