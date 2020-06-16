موسكو: نأمل في تلقي توضيحات من اليابان بشأن تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تأمل في تلقي توضيحات من اليابان بشأن التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن، وكذلك بشأن التهديدات الأمنية في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي، في كلمة ألقاها في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، أوردتها قناة "روسيا اليوم" الخميس، أن اليابان أكدت لروسيا في وقت سابق، أنها لن تسمح مطلقا بنشر أسلحة على أراضيها من شأنها أن تشكل تهديدا لروسيا، لكنها الآن تفعل ذلك تماما، معلنة تحالفها مع الولايات المتحدة.

وأعرب عن أمله بأن تؤخذ الأسئلة التي تم طرحها على اليابانيين حول التهديدات الأمنية التي يشكلها التحالف العسكري مع الولايات المتحدة ستؤخذ على محمل الجد، عندما يستأنف حوار معهم، مشيرا إلى أنه في الوقت الراهن قنوات عديدة معطلة.