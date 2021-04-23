وزير الخارجية الجزائري الجديد: سأعمل على تنفيذ التزامات الرئيس تبون

أكد السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري الجديد، اليوم الخميس، أنه سيساهم بشكل فعلي في تنفيذ الالتزامات الـ54 التي قطعها الرئيس عبد المجيد تبون على نفسه خلال برنامجه الانتخابي.

وقال لعمامرة - خلال مراسم تسلمه منصبه من سلفه صبري بوقدوم - "أشكر الرئيس عبد المجيد تبون على الثقة الغالية التي وضعها في شخصي"، معربًا عن تمنياته أن يكون في مستوى هذه الثقة وذلك بالمساهمة الفعلية النوعية في تحقيق الالتزامات الـ 54 التي قطعها الرئيس تبون على نفسه خلال برنامجه الانتخابي.

وأضاف لعمامرة : "كانت للرئيس تبون الفرصة للتحدث على سياسة الجزائر الخارجية، ونحن ملتزمون تنفيذها"، موضحًا أن الدبلوماسية الجزائرية وليدة بيان أول نوفمبر التاريخي وساهمت مساهمة لا يستهان بها في تحقيق السيادة الوطنية والاستقلال كما ساهمت في بناء الدولة الجزائرية القوية التي تؤثر على مجريات الأمور على الساحتين الإقليمية والدولية وأصبحت تساهم أيضا في الدولة الديمقراطية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السابق، صبري بوقدوم، عن خالص تقديره وامتنانه للرئيس تبون على لثقة التي وضعها في شخصه وفي جميع العاملين بوزارة الخارجية خلال فترة توليه المسؤولية.

ووجه بوقدوم التهنئة لخلفه لعمامرة على تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، وقال : "أنا على يقين أن كفاءته العالية وتجربته الواسعة المشهود له بها قاريا ودوليا سيكون لهما الأثر البالغ على تعزيز الدور الدولي لبلادنا وتعزيز دورها في نشر السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي".