مصرع شخصين صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سيارات بالمنيا

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لقيّ شخصين مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث صعق كهربائي داخل مغسلة سيارات بمركز ملوى جنوب المنيا، مساء الأربعاء، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بمصرع شخصين داخل مغسلة سيارات داخل مركز ومدينة ملوي، جنوب المحافظة، إثر تعرضهما لصعق كهربائي.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وتبيّن وفاة «عيسى. ع. ع»، 29 عاما، و«عبده. س. م»، 15 عاما، إثر عبثهما بإحدى مواتير الكهرباء، في أثناء عملهما داخل مغسلة سيارات.

وأثبتت المعاينة المبدئية، أن المغسلة منشأة حديثا، ووصل المتوفيان الكهرباء بطريقة عشوائية، غير قانونية، دون علم هندسة كهرباء مركز ملوى.

وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي صرّحت بدفن الجثتين.